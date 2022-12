Con la vittoria sugli Stati Uniti ancora fresca nella mente, i giocatori della nazionale olandese si sono allenati a Doha questa mattina intorno alle 10.30. L'allenatore della nazionale Louis van Gaal era arrivato sul campo 6 della Qatar University con tutti i suoi 26 giocatori. Lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impiegati ieri, sul campo si sono viste le riserve tranne Stefan de Vrij, che ha seguito un lavoro differenziato. Il difensore non ha ancora giocato un minuto in questo Mondiale e ha saltato diversi allenamenti nelle ultime settimane a causa di piccoli disturbi.