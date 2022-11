Mentre il suo nome rimbalza con insistenza tra le voci di mercato, Yunus Musah pensa solo ed esclusivamente all'imminente debutto nei Mondiali in Qatar con la maglia degli Stati Uniti nel match contro l'Inghilterra. Partita importante per il giovane giocatore del Valencia, che ha preferito la USMNT alla Nazionale dei Tre Leoni: "Piuttosto che essere nervoso, sono molto felice di avere questa grande opportunità di giocare in una Coppa del Mondo.

Molti grandi giocatori non sono stati in grado di giocarne uno. Sono più felice che nervoso. Non pensavo che sarebbe arrivato così in fretta. Ho solo 19 anni e giocherò una Coppa del Mondo. Ne sono molto entusiasta. È chiaro che sarà una partita speciale. Ho giocato per l'Inghilterra nelle categorie giovanili e l'ho sempre fatto con tutto il mio amore e responsabilità. Ho giocato con compagni di squadra che domani saranno rivali. Ma mi sento molto orgoglioso di aver difeso quei colori. Ora difendo quelli degli Stati Uniti e lo farò con lo stesso entusiasmo e professionalità. Chiedo a Dio di aiutarci e che la mia Nazionale vada nel miglior modo possibile”.