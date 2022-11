Alla vigilia della gara in programma tra Camerun e Svizzera, valida per la prima giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022, Samuel Eto'o è tornato ad allenarsi, seppur per qualche minuto, con la sua Nazionale. L'ex attaccante dell'Ifnter, attuale presidente della Federcalcio camerunense, è sceso in campo con i giocatori della squadra africana, con cui ha svolto una parte dell'allenamento. Poi si è intrattenuto con alcuni componenti dello staff tecnico.