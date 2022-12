Kylian Mbappé non ha ancora compiuti i 24 anni ed è già a quota 9 gol siglati ai Mondiali. Con la doppietta siglata oggi agli ottavi contro la Polonia, la stella della Francia ha agguantato in classifica giocatori del calibro di Messi, Vieri, Baggio, Paolo Rossi, Eusebio, David Villa e Rummenigge. Superati Maradona e Cristiano Ronaldo, il record appartiene a Klose (16 gol) ma Mbappé avrà almeno altre Mondiali per arrivarci.