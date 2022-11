Sarà la sfida contro il Marocco ad alzare il sipario sul Mondiale della Croazia. Uno dei compagni di Marcelo Brozovic è Borna Sosa, terzino sinistro seguito con attenzione dall'Inter e pronto all'eventuale sfida sulla fascia con l'ex nerazzurro Achraf Hakimi: "Il Marocco ha un'ottima fascia destra, ma noi siamo bravi anche a sinistra. Sarà una bella battaglia - dice in conferenza stampa -. Conosciamo le loro qualità e loro conoscono le nostre. Non sappiamo le formazioni ancora, se giocherò avrò un compito difficile. Tutto sommato, dobbiamo giocare da squadra, sia in attacco che in difesa".