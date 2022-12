A due giorni dalla semifinale contro l'Argentina, Josip Juranovic, esterno del Celtic e della Nazionale croata, interviene in conferenza stampa insieme a Bruno Petkovic esaltando la linea mediana dei Vatreni, composta tra gli altri dall'interista Marcelo Brozovic, a suo dire fonte di enorme sicurezza: "Abbiamo il miglior centrocampo al mondo e non sappiamo quando accadrà di nuovo. La palla è più al sicuro con loro che i soldi in banca. Vogliamo rendere felice la nostra gente, tornare a casa orgogliosi; è quello che vogliono gli argentini, ma noi siamo un piccolo paese con un grande cuore".