Esordio vincente per il Portogallo , che nella sua prima gara del Gruppo H supera a Doha il Ghana per 3-2 con estrema fatica e anche favorito da una scelta arbitrale davvero incocepibile sul rigore che ha aperto il tabellino.

Ismail Elfath, fischietto americano, dopo aver tolto a Cristiano Ronaldo un gol probabilmente buono nella primafrazione, al 65' concede un penalty ai portoghesi su un presunto fallo ai danni di CR7, che in realtà è un tuffo dell'ex juventino. Lo stesso Ronaldo realizza dal dischetto. Al 73' arriva il pari di André Ayew, bravo a insaccare su assist di Kudus. Poi il c.t. Addo toglie entrambi e incassa l'uno-due ravvicinato di Joao Felix e Leao appena entrato. All'89' Bukari da pochi passi riapre la contesa. Ma agli africani non bastano i 9 minuti di recupero, in coda ai quali una leggerezza al rinvio del portiere Diogo Costa per poco non regala a Williams il 3-3: l'attaccante dell'Athletic ruba palla, ma scivola e tutto sfuma.