C'è grande attesa per l'ultimo atto dei Mondiali in Qatar in programma domenica 18 dicembre tra Argentina e Francia. In campo a rappresentare l'Inter ci sarà Lautaro Martinez che cercherà di aggiornare un record particolare che pone l'Inter sopra tutti: il maggior numero di gol in finale di Coppa del Mondo di tutti i tempi per squadra appartiene proprio al club nerazzurro con 8 marcature (doppietta di Ronaldo nel 2002, Materazzi nel 2006, Rummenigge nel 1986, Brehme nel 1990, Perisic nel 2018, Altobelli nel 1982 e Boninsegna nel 1970). A seguire Juventus (6), Santos (5), e Bayern Monaco (4).