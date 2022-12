Dopo Olanda e Argentina la Francia è la terza nazionale a staccare il pass per i quarti di finale del Mondiale. All'Al Thumama Stadium di Doha i Bleus regolano la Polonia grazie alla firma di Giroud al 44' (superato Henry con il 52esimo sigillo nella storia dei marcatori all time della Francia) su assist di Mbappé che poi sigla la doppietta al 74' e al 91'. Sempre nei minuti di recupero c'è tempo anche per il rigore di Lewandowski, il primo sbagliato e quindi ribattuto data l'irregolarità ravvisata dall'arbitro Valenzuela.