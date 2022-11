Al di là di ogni campanilismo. In attesa di capire che ne sarà del Camerun ai Mondiali, dopo il 3-3 in rimonta contro la Serbia e gli effetti del caso Onana, Samuel Eto'o si è complimentato con il Senegal per la storica qualificazione agli ottavi di finale. "Il Senegal che arriva alla fase a eliminazione diretta è un trionfo per l'intero continente", ha commentato via Instagram l'attuale presidente della Federazione camerunese.