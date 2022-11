Nessuna grande novità dal Belgio, dove il gruppo di Roberto Martinez ha svolto l'ultimo allenamento prima della gara di domani sera con il Marocco. Anche oggi l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha lavorato con il resto della squadra - come riferisce la tv belga Rtbf -, confermando dunque la possibilità di essere arruolato per la seconda sfida dei Diavoli Rossi in questo Mondiale, dopo la vittoria rimediata contro il Canada che non ha però convinto molto.