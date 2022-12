A poche ore dal fischio di inizio di Daniele Orsato, Luka Modric parla ai microfoni di RTVE della semifinale dei Mondiali che vedrà la sua Croazia opposta all'Argentina: "È impressionante essere di nuovo in una semifinale di Coppa del Mondo, quello che sta facendo questa squadra è qualcosa di incredibile", esordisce Modric, orgoglioso del ruolo della sua squadra ai Mondiali del 2022 in Qatar e senza rancore verso chi non contava su di loro. "È normale, tutti cercano di più i grandi paesi. Dato che siamo un paese piccolo, nessuno ci tiene in considerazione, ma non abbiamo problemi con questo, che gli altri sono i favoriti e noi siamo nell'ombra. Cioè, è una cosa esterna, che non possiamo controllare; possiamo solo competere al massimo e dare tutto, che è il nostro forte. Ci ha detto Zlatko Dalic che a partire dagli ultimi Europei abbiamo perso solo una volta in 22 partite. È qualcosa di impressionante, abbiamo giocato tante belle partite e questo la dice lunga anche su di noi. Io era fiducioso che avremmo potuto fare qualcosa. E, dopo quattro anni, essere in semifinale è qualcosa di molto grande".