Si avvicina il debutto ai Mondiali in Qatar della Croazia , in campo mercoledì prossimo contro il Marocco con l'organico al completo e un Marcelo Brozovic in più nel motore. "La cosa più importante è che abbiamo superato l'amichevole contro l'Arabia Saudita senza che nessuno si sia fatto male, ora non vediamo l'ora di arrivare a Doha, dove sentiremo la vera atmosfera della Coppa del Mondo - ha detto il ct Zlatko Dalic -. Siamo pronti, ci stiamo abituando alle condizioni meteo, che sono difficili, credo che tra pochi giorni staremo meglio".

L'obiettivo dei Vatreni, secondi classificati all'ultimo Mondiale in Russia, sono ambiziosi: "Siamo orgogliosi che la Croazia sia di nuovo in una competizione importante, ora dobbiamo dimostrare con i fatti - ha aggiunto il tecnico dei vicecampioni del mondo -. La pressione sarà un po' più alta dopo quanto successo nel 2018, ma ce lo siamo meritato con le nostre ultime prestazioni. Tuttavia continuo a ripetere che non voglio mettere pressione né sui giocatori né su me stesso. Vogliamo goderci il calcio e metterci in mostra nel migliore dei modi".