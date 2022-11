Convocato dal ct Rigobert Song per i Mondiali, il 19enne portiere del Camerun Simon Ngapandouetnbu si mostra emozionato per la sua presenza in Qatar: "Per me è stato davvero pazzesco parteciparvi. André Onana mi ha parlato molto. Sono molto fortunato a lavorare con grandissimi portieri alla mia età. André è l'indiscusso titolare e io sto lavorando sodo per avere il mio posto in futuro", ha confessato ai giornalisti presenti durante la conferenza stampa di presentazione della sua Nazionale.