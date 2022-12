Il tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni, dopo il successo ai rigori contro l'Olanda, s'è soffermato sulla sfida: "Questa squadra ha lo spirito per poter affrontare ogni momento. Avevamo la partita sotto controllo, ma il calcio ha questo anche quando pensi che tutto sia finito. Questa squadra ha freschezza e orgoglio. È fondamentale non mollare mai. Rigori? Si sono proposti in tanti per calciarli. Questo è molto positivo per il gruppo. Sapevamo che Emiliano poteva pararne qualcuno", ha concluso ai canali ufficiali della Federazione argentina.