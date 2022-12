"Che orgoglio! Solo un altro passo! Vamos Argentina!". Così Joaquin Correa festeggia sui social network il successo dell'albiceleste sulla Croazia nelle semifinali mondiali di Qatar 2022. Di sfondo al messaggio, un'immagine che vede Lionel Messi affiancato da Diego Armando Maradona. L'attaccante dell'Inter non ha potuto partecipare ai campionati del mondo, per i quali era stato inizialmente convocato, a causa di un infortunio in extremis.