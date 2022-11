Lautaro Martinez non giocherà dal primo minuto l'amichevole che la Nazionale argentina sosterrà a breve in quel di Abu Dhabi contro gli Emirati Arabi Uniti. L'attaccante dell'Inter è arrivato infatti nel ritiro della Seleccion con un sovraccarico muscolare e pertanto ieri ha svolto allenamento differenziato. A far compagnia a Lionel Messi e Angel Di Maria ci sarà Julian Alvarez del Manchester City.