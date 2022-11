Mauricio Macri, presidente dell'Argentina dal 2015 al 2019, crede alla possibilità che l'Allbiceleste di Lionel Scaloni, dopo essere stata incoronata campione del Sudamerica, possa imporsi anche sul palcoscenico del Mondiale in Qatar. "Oggi metto l'Argentina tra i cinque principali candidati alla vittoria finale - ha detto a Todo Noticias -. Abbiamo un grande portiere (Dibi Martinez, ndr), una difesa solida e un centrocampo combattivo. Messi forse è al suo ultimo Mondiale ed è molto concentrato. Abbiamo un buon goleador come Lautaro Martínez e Di María che è al suo meglio: ha sempre avuto molto talento, ma ora è molto maturo e ha più fiducia in se stesso".