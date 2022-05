Allenamento mattutino terminato poco fa con un lavoro in gruppo unico. Per cominciare, attivazione muscolare a secco, andature e stretching. Poi esercizi di tecnica individuale, possesso palla a tanta tattica in avvicinamento alla prima uscita stagionale in amichevole contro il Lugano. In chiusura, corsa a tutto campo e stretching finale. A riferirlo è InterTV.

VIDEO - L'ATTESA E' FINITA, BARELLA E' A MILANO