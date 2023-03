ONANA 7 - La parata nel recupero su Taremi vale da sola la qualificazione, perché arriva in un momento cruciale in cui il Porto attacca praticamente dentro l'area piccola. Prestazione solida, sicura, come un gatto agguanta ogni pallone rasoterra. Una sicurezza tra i pali, un leader per i compagni che sanno di poter contare sui suoi riflessi. Davvero, André non ha mai paura.

DARMIAN 7 - Tra Galeno e Zaidu la vita è tutt'altro che semplice, poi ci si mette anche Barella a costringerlo al fallo tattico da giallo che influenza inevitabilmente il resto della sua prestazione. Ovviamente ricca di cura dei particolari e attenzione alle distanze tra il pallone e gli avversari che si muovono nella sua zona. Poco propenso alla spinta, lascia a Bastoni l'incombenza di salire per non farsi trovare fuori posizione. Nella ripresa si esibisce in alcune chiusure eroiche, con i crampi che lo tormentano. DAL 79' SKRINIAR 6 - Entra a freddo in un finale bollente, mette a disposizione i centimetri e il fisico per opporsi ai tentativi in area dei Dragoes.

ACERBI 7 - Servirebbe una cam su di lui per mostrarla alle scuole calcio dove si insegna il ruolo di difensore ai giovani aspiranti calciatori. Concentratissimo, impedisce a Taremi di vedere la luce del sole e va sistematicamente in anticipo su ogni pallone, facendo ripartire l'azione dell'Inter o semplicemente interrompendo con decisione quella del Porto. Guida con personalità una difesa che concede poco o nulla.

BASTONI 6,5 - Fino a quando deve alzare bandiera bianca per problemi muscolari è totalmente connesso alla partita. Bene nel primo tempo in costruzione a sinistra, puntuale nelle chiusure in una fascia dove il Porto attacca con piacere. Cerca di non sprecare mai un pallone e nel palleggio non mostra alcuna paura del pressing. Qualche fallo necessario per evitare guai peggiori. DAL 74' DE VRIJ 6 - Fa esattamente quello che deve, chiudere su ogni pallone e allontanarlo il più possibile dalla propria area di rigore. Mette anche lui il suo mattone sulla qualificazione.

DUMFRIES 6 - Trasforma una prestazione da 5 in una da sufficienza piena con il salvataggio sulla linea nei minuti finali: come si dice, al posto giusto al momento giusto. L'apice di una prestazione sotto tono, con difficoltà tecniche e tattiche nel primo tempo e fatica a seguire Zaidu e Galeno nel secondo. Decisamente più a suo agio quando contribuisce al fortino nel finale.

BARELLA 5,5 - Sicuramente tra i più attivi in campo, corre e copre la sua zona alternando buone iniziative ad altre fuori misura, come quando sbaglia un passaggio e costringe Darmian a farsi ammonire. Quando viene trovato tra le linee è bravo a ripartire palla al piede, meno nell'esecuzione delle giocate che con un pizzico in più di cura potrebbero mettere in crisi la difesa portoghese. Prestazione altalenante, tendente al negativo. DAL 74' BROZOVIC 6 - Non riesce a far ripartire l'azione né a congelare il pallone, però abbassandosi contribuisce all'arcigna fase difensiva.

CALHANOGLU 7 - La lucidità fatta a persona, in un contesto molto difficile in cui c'è da mettere più agonismo che fosforo. Il turco però non fa mancare nulla, mantenendo benissimo la posizione e gestendo una marea di palloni in modo oculato, senza farsi prendere dall'ansia. Anche nelle fasi più concitate trasmette serenità ai compagni che potrebbero sfruttare meglio il suo lavoro.

MKHITARYAN 7 - Un solo errore (palla persa salvata da Darmian) in una prestazione di livello internazionale, in cui mostra tutto ciò che un centrocampista moderno dovrebbe fare: giocare tra le linee, difendere il pallone, smistarlo con i tempi giusti e coprendo la propria posizione quando l'avversario spinge. Il tutto fino allo scadere, quando ilserbatoio è in evidente riserva.