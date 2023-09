Nel corso di un'intervista rilasciata a News.Superscommesse, Luciano Zauri, ex calciatore di Lazio, Atalanta, Sampdoria, Fiorentina, oggi allenatore degli Hamrun Spartans, a Malta, ha espresso senza troppi dubbi il suo parere sulla corsa Scudetto: "Secondo me vincerà l'Inter, ma non perché sia molto più forte del Napoli. Semplicemente credo sia molto solida in questo momento".