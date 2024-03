Qualche giorno di relax in Calabria per Javier Zanetti: dopo l'incontro di venerdì presso la Unical, il vice presidente edll'Inter si è concesso un weekend di riposo e di mare a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, insieme alla moglie Paula. Rimanendo stregato dalla bellezza mozzafiato di Chianalea e degli scorci sullo Stretto di Messina, come testimoniano i post sui social.