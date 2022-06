Il momento della Nazionale italiana ed il 'problema giovani' sono due dei temi affrontati da Christian Vieri nell'intervista concessa a Il Messaggero: "I giovani ci sono - esordisce Bobo -. Purtroppo l’Italia non è il Paese dove farli giocare. All’estero, invece, sì. Hanno pazienza. In Italia pensiamo solo al risultato. Se poi un giovane fa bene allora si parla già di fenomeno. Se non fa bene, viene subito massacrato. Prendete Tonali. Non ha fatto bene al primo anno, ma quest’anno è stato super. E ora abbiamo un giovane che sarà fondamentale per la Nazionale nei prossimi 10 anni. Le maglie di Inter, Milan e Juventus pesano, non sono come le altre. Ci vuole pazienza. Parola che in Italia non c’è".