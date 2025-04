Bobo Vieri, raggiunto dai microfoni di Sport Mediaset, esprime tutta la sua fiducia verso l'Inter, lanciata verso il rettilineo finale della corsa Scudetto. "Quando si deciderà? Non lo so, non sono Harry Potter... Nessuno si aspettava il pareggio dell'Inter a Parma, stasera il Napoli gioca contro un Bologna in grandissima forma. Sarà una grande partita, vediamo che succede".

Ma l'Inter può davvero vincere tutto, Mondiale per Club compreso?

"Può fare tutto. Perché ha una grandissima rosa per giocare tutte le competizioni e questo è importante. Non sei corto di panchina. Poi può vincere tutto come le cose possono andare male, ma lasciando stare Parma vedendo giocare l'Inter direi che sta bene. Giocano bene, creano tante occasioni da gol. Ci può stare".