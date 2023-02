Non solo in Serie A, ma in ogni partita in programma nel prossimo fine settimana, a partire dai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso simbolo della campagna #UNROSSOALLAVIOLENZA. L'allargamento dell'iniziativa anche a livello territoriale è stato voluto dal Vice Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Duccio Baglioni insieme al Comitato Nazionale, ed ha trovato il pieno accoglimento da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.