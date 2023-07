Dazn, che trasmetterà in diretta tutte le amichevoli estive dell'Inter, ha comunicato oggi gli orari delle amichevoli che la squadra nerazzurra giocherà in Giappone contro Al Nassr e PSG. La prima, in programma ad Osaka giovedì 27 luglio, dovrebbe giocarsi alle 12 di pomeriggio, circa le 19 in Giappone: orario da confermare poiché Dazn indica come orario di inizio le 02.00. La seconda contro il Paris Saint Germain invece dovrebbe essere confermata alle 12.30 del 1 agosto come pubblicato da Dazn, ovvero le 19.30 a Tokyo.