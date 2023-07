Si prospetta una svolta clamorosa nella corsa per gli Europei 2032: da rivali, Italia e Turchia diventano alleate per ospitare insieme la competizione. I comitati organizzatori resteranno due ben distinti, in Turchia si svolgerà la gara di apertura (con ogni probabilità a Istanbul) mentre all’Italia andrà la finale, presumibilmente a Roma. I gironi verranno divisi tra i due Paesi e le gare nel nostro Paese si svolgerebbero in cinque stadi anziché dieci. Questa candidatura congiunta rimarrebbe l'unica in lizza, non essendoci altre contendenti.