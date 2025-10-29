Il Real Madrid chiederà un risarcimento danni alla UEFA relativamente al caso Super League dopo la decisione dell'Audiencia Provincial di respingere i ricorsi presentati da Nyon, dalla Federcalcio spagnola (RFEF) e dalla Liga. "La UEFA ha gravemente violato il diritto dell'Unione Europea in materia di concorrenza nel caso della Super League, in linea con la sentenza della CGUE, abusando della propria posizione dominante. Questa sentenza apre la strada a sostanziali richieste di risarcimento per i danni subiti dal club", si legge nella nota ufficiale del club di Florentino Perez.

"Il Real Madrid comunica inoltre che, nel corso del 2025, si sono svolte ampie discussioni con alti funzionari della UEFA per individuare le modalità per realizzare le riforme necessarie, ma non è stato raggiunto alcun accordo in merito a una governance più trasparente, alla sostenibilità finanziaria, alla tutela della salute dei giocatori e al miglioramento dell'esperienza dei tifosi, comprese le opzioni di visione gratuite e accessibili a livello globale, come quelle utilizzate per la Coppa del Mondo per Club FIFA. Di conseguenza, il club annuncia che continuerà a lavorare per il bene del calcio e dei tifosi a livello mondiale, chiedendo al contempo alla UEFA un risarcimento per i danni sostanziali subiti", il testo del comunicato.