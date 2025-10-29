Petar Sucic, autore di un gol strepitoso, ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Fiorentina: "L'Inter è un grande club e abbiamo tanti grandi giocatori, sono felice quando gioco e quando non gioco mi alleno duramente, era importante vincere. La maglia di questo gol me la tengo. L'altra la scambio con Pongracic".