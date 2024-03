Domani sera, allo stadio Tardini di Parma, inizierà il ciclo di Ricardo Gareca come neo ct del Cile. Un'amichevole contro l'Albania che porta con sé grandi curiosità da parte del popolo cileno, che attende di sapere se Alexis Sanchez sarà effettivamente eletto neo capitano della Roja, come anticipato proprio dal selezionatore nei giorni scorsi. "Penso che forse Claudio Bravo non abbia più voluto continuare con la responsabilità di essere capitano, forse ha parlato con Gareca. Bisogna conoscere i dettagli - ha spiegato Jorge Aravena a Redgol -. Il tecnico ha pieno diritto di scelta, Alexis è un giocatore che da quando è arrivato in Nazionale, dove sono stato il primo a convocarlo in Under 17, è sempre stato un vincente. Che sia lui il capitano non mi sorprende".