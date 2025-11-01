Domenica alle 12:30 al Tre Fontane la Roma capolista ospita l'Inter quarta in classifica. Queste sono le giocatrici convocate da Luca Rossettini per la sfida contro le nerazzurre di Gianpiero Piovani.

Baldi

Bergamaschi

Cherubini

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Giugliano

Greggi

Haavi

Heatley

Kuhl

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Veje

Viens

Sab 01 novembre 2025
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
