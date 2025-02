“Queste condotte, soprattutto l’associazione per delinquere contestata, incidono come danni non patrimoniali di immagine sulla Lega, che organizza le competizioni sportive, e come danni patrimoniali perché la Lega negozia i diritti tv e queste sono condotte che impattano sull’appeal che il calcio può avere sui tifosi”. Lo ha spiegato l’avvocato Matias Manco, legale con Salvatore Pino della Lega Serie A, chiarendo i motivi della costituzione come parte civile nel primo processo milanese a carico di tre ultrà milanisti, scaturito dalla maxi inchiesta di Polizia e Gdf e della Procura sugli ultras delle curve di San Siro.

Come riportato dall’Ansa, la prima udienza, davanti al collegio della sesta sezione penale presieduto da Ilaria Simi De Burgis, è durata solo pochi minuti, il tempo di raccogliere il deposito delle costituzioni come parti civili della Lega Seria A e del Milan, con l’avvocato Enrico de Castiglione. I giudici decideranno nella prossima udienza, fissata per il 20 marzo, se ammettere le due parti civili nel dibattimento e poi sempre quel giorno sarà ascoltato il primo teste del pm Paolo Storari.

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ed Ezio Simonelli, il presidente, ha spiegato l’avvocato Matias Manco, “vogliono dare supporto per fare piena luce sui fatti e l’intento preciso è dare un segnale di interesse”. A chi gli ha chiesto se ci siano state carenze da parte dei club il legale ha risposto: “No, per quanto a noi noto. Qua viene contestata l’ipotesi di associazione oltre a specifici fatti di aggressione”. La Lega Serie A, così come il Milan e anche l’Inter in quel caso, dovrebbero costituirsi pure nel processo abbreviato che partirà a marzo a carico degli altri arrestati, tra cui anche ultras interisti.

In particolare, scrive l’avvocato Salvatore Pino nell’atto di costituzione di parte civile, il “clima di intimidazione”, che si è radicato “negli ambienti della Curva Sud”, ha danneggiato i “normali tifosi” e gli “spettatori, anche televisivi”, non permettendo la “partecipazione libera e tranquilla alle vicende calcistiche”, ma anche, dato l’ampio “risalto mediatico”, il “prestigio stesso del mondo del calcio professionale presso l’intera collettività nazionale ed internazionale”.