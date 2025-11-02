In occasione della sfida tra Inter ed Hellas Verona, i direttivi degli Inter Club del Veneto si sono riuniti per un momento di confronto e crescita insieme al Centro Coordinamento Inter Club. Presenti all’evento il Presidente e CEO Giuseppe Marotta e Katherine Ralph, Consigliera d’Amministrazione, che hanno ringraziato gli Inter Club per il costante supporto sottolineando il legame unico con la società.

I soci presenti alla serata hanno poi avuto il privilegio di vivere un momento speciale grazie alla presenza di Yann Bisseck e Stefan De Vrij, che si sono concessi per foto e autografi, regalando emozioni indimenticabili.