Non è bastata la manciata di minuti giocata a Salerno con l'Inter per convincere Thierry Henry, ct della Francia Under 21, a convocare Lucien Agoume per i prossimi impegni de Bleuets contro Bosnia e Cipro. Il cammeo di sabato scorso resta l'unica apparizione ufficiale in stagione dell'ex Sochaux, che era stato inserito nella prima lista stilata dalla leggenda dell'Arsenal da selezionatore.

Découvrez 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝟮𝟯 𝗕𝗹𝗲𝘂𝗲𝘁𝘀 appelés par 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 pour nos 2️⃣ prochains matchs de qualification à l’Euro Espoirs 2025



️ 13/10 : Sarajevo (18h30)

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine 🆚 France 🇫🇷



️ 17/10 : Grenoble (18h30)

🇫🇷 France 🆚 Chypre 🇨🇾 pic.twitter.com/zaOOFUpEcO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2023