Nella lunga intervista rilasciata a Il Giornale, in occasione dei cent'anni della famiglia Agnelli alla guida della Juve, Michel Platini si è espresso anche sulla stretta attualità del calciomercato mondiale, dominato e sconvolto dalle società della Saudi Pro League: "Il potere finanziario degli arabi è inavvicinabile, questo spiega l'attuale difficoltà della Juventus, nonostante la solidità della famiglia, così come gli affanni degli altri club europei in una sfida impossibile e senza controllo delle istituzioni", le parole dell'ex presidente della UEFA.