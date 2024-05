Una grande folla ha accolto quest'oggi a Palazzo Gotico il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, chiamato dalla sua Piacenza a ricevere un premio per la conquista dello Scudetto con i nerazzurri. Prevedibile grande entusiasmo e conseguente calca nel tentativo di ottenere una foto con lui, ma nonostante il pressing degli avventori Inzaghi ha avuto modo e tempo di rendersi protagonista di un gesto che ne mette in risalto le qualità umane.

Inzaghi, racconta il portale PiacenzaSera, ha infatti aiutato un anziano tifoso che voleva scattarsi un selfie col cellulare, ma che ha avuto difficoltà a raggiungerlo a causa della folla e non riusciva a completare lo scatto. Ad esaudire il desiderio del sostenitori è stato lo stesso Inzaghi: "Aspetti, non si allontani, non è riuscito a scattare, torni qui. Deve premere il pulsante rosso. Ecco fatto”.