La Procura di Barcellona sta indagando per corruzione tra privati ​​Dasnil 95 SL, società di proprietà di José María Enríquez Negreira , ex arbitro e numero due del Comitato Tecnico Arbitrale della Federcalcio spagnola tra il 1994 e il 2018. Secondo quanto riporta Cadena Ser, Negreira, nel periodo tra il 2016 e il 2018, avrebbe ricevuto 1,4 milioni di euro da parte del Barcellona. Il club catalano, nello specifico, ha pagato a Dasnil 95 SL gli importi di 532.728,02 euro nel 2016, 541.752 euro nel 2017 e 318.200 euro nel 2018, anno dell'ultima fattura, data che coincide con la costituzione di un nuovo comitato e con l'addio dello stesso Negreira. Interpellato dal programma 'Què t'hi Jugues' della Ser Catalunya , l'ex presidente Josep Maria Bartomeu assicura che i pagamenti sono stati sospesi a causa di una politica di taglio delle spese e che i rapporti esistevano già nel 2003, quando arrivò ​​alla guida del club, e che sono stati pagati ininterrottamente fino al 2018. Anche fonti del consiglio di amministrazione di Sandro Rosell supportano questa versione. Joan Gaspart assicura di non esserne a conoscenza e l'attuale presidente Joan Laporta ha rifiutato di commentare.

Subito dopo, però, il Barcellona ha diramato una nota nella quale spiega ufficialmente la propria posizione: "Il nostro club ha assunto in passato i servizi di un consulente tecnico esterno, che ha fornito, in formato video, relazioni tecniche riferite a giocatori di categorie inferiori dello Stato spagnolo per la segreteria tecnica del Club. Inoltre, il rapporto con lo stesso fornitore esterno è stato esteso con relazioni tecniche relative all'arbitraggio professionale al fine di integrare le informazioni richieste dallo staff tecnico della prima squadra e della filiale, una pratica comune nelle società di calcio professionistiche. Attualmente questo tipo di servizio in outsourcing è nelle mani un professionista addetto all'Area Calcio. Il club si rammarica che queste informazioni appaiano proprio nel miglior momento sportivo della stagione in corso e intraprenderà un'azione legale contro chiunque danneggi l'immagine del Club con possibili insinuazioni contrarie alla reputazione della società che potrebbero derivare da queste informazioni".