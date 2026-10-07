Si avvicina alla conclusione il processo riguardo l'omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader del tifo organizzato interista, freddato sotto casa sua nel febbraio 2022. Per il reato sono imputati, come mandanti, Marco Ferdico, Andrea Beretta e Gianfranco Ferdico, padre di Marco. Proprio quest'ultimo ha parlato oggi davanti ai giudici, così come Andrea Simoncini, uno dei due esecutori materiali del delitto.

Ferdico senior ha di fatto ammesso la propria responsabilità, pur attenuando la propria posizione. Da sottolineare anche come abbia indicato il coinvolgimento di Mauro Nepi, altro personaggio noto del mondo ultras milanese, in quanto vedetta sugli spostamenti di Boiocchi. La strategia difensiva di Ferdico è simile a quello del figlio Marco e a quella di Andrea Beretta, ex capi della Curva Nord. I due sono infatti diventati collaboratori di giustizia nel corso delle indagini.

Come detto manca poco alla sentenza dei giudici: il 15 dicembre avrà infatti luogo la requisitoria dei pm Storari e Ammendola. La requisitoria è l'arringa finale in cui il pubblico ministero riassume le accuse contro un imputato e chiede una specifica condanna o pena. Saranno poi i giudici a valutare le richieste dei pubblici ministeri e a decidere la pena.