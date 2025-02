Intervenuto nel post-partita dell'Olimpico, Antonio Conte, tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari contro la Lazio: "Due dei tre pareggi sono venuti all'Olimpico contro ottime squadre, vanno presi come risultati positivi. Non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti. Oggi abbiamo fermato questa emorragia, potevamo uscirne più contenti ma il calcio è questo. Noi cerchiamo di fare il massimo, non facendoci contagiare da aspetti emotivi o altre cose. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per essere in testa alla classifica. Vedere quello che di straordinario stiamo facendo per me è motivo di orgoglio":