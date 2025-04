Il Como vince il derby espugnando l'U-Power Stadium di Monza. E dire che i brianzoli avevano iniziato bene con il gol di Dany Mota, lesto a sbloccare il punteggio 5 minuti dopo il fischio d'inizio. Pareggio lariano al quarto d'ora con Ikoné. La formazione di Fabregas la ribalta grazie a Diao (39') e cala il tris al 51' con il siluro potentissimo di Vojvoda. Nel finale contestazione biancorossa nei confronti di Adriano Galliani: "Portaci in Europa", hanno cantato dagli spalti. Ormai per la retrocessione in B del Monza manca solamente l'aritmetica.