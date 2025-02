Salvatore Bocchetti getta da subito nella mischia Tomas Palacios. Il difensore argentino arrivato al Monza nei giorni scorsi in prestito dall'Inter sarà infatti schierato come titolare nel match che andrà in scena fra pochi minuti all'U-Power Stadium contro l'Hellas Verona, partita chiave per la corsa salvezza dei brianzoli, insieme all'altro nuovo arrivo Stefan Lekovic.

Rivoluzione giovane, quindi, per Bocchetti, che si affida anche all'ex nerazzurro Stefano Sensi nel tentativo di accaparrare tre punti che avrebbero un'importanza cruciale in un cammino che sembra assai tormentato.