Sulle scelte di Inzaghi che vedono Lukaku fuori: "Devo dire che lui ha 103 kg da portarsi sulle spalle, quindi ha vicissitudini fisiche. Adesso sta recuperando e credo che l'allenatore sia l'unico in grado di poterne valutare efficienza e l'utilizzo. A mio giudizio ci sono co-titolari in panchina che hanno un'importanza determinante".

"In questo turno sono coinvolte tutte squadre da grande caratura europea. È chiaro che quello con il Porto è per noi un test importante, ha eliminato di recente altre squadre italiane importanti e speriamo non ci riescano con noi. Al di là di questo la partita è stata preparata nel migliore dei modi, siamo preparati e motivati. Sono certo che faremo una bella partita" dice l'amministrazione delegato area sport dell'Inter Beppe Marotta a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match con il Porto, valido per gli ottavi di Champions League.

Abbiamo avuto pazienza fino a questo momento, ma ora vorremmo vedere dei risultati...

"Sì, sono d'accordo. Ma devo dire che è un altro condizionamento di un'anomala stagione rappresentata dal Mondiale invernale e che, a mio giudizio, ha condizionato la ripresa perché partecipare al Mondiale ci vuole un impiego psico-fisico che si fa risentire. Lukaku, ho appena detto, ha avuto infuortuni che lo hanno fatto partecipare al Mondiale quasi da comparsa, lui è un professionista molto serio e sta dando il massimo. So che al campionato e alla stagione non ha dato quello che ci aspettavamo ma siamo fiduciosi che in questo finale di stagione lo troveranno protagonista".

L'Inter va meglio negli infrasettimanali che nel weekend. Come mai?

"Credo che sia legato al fatto che l'approccio è quello giusto, probabilmente queste sono partite che danno esaltazione maggiore. Dobbiamo crescere da questo punto di vista, quello che hai elencato è un dato di fatto ed è un problema che dobbiamo risolvere. Dobbiamo avere performance con continuità, in Italia come in Europa".