Ospite negli studi di Sportitalia, Mario Mazzoleni, fratello di Paolo, VAR in Inter-Juventus, ha spiegato cosa potrebbe essere successo in occasione del discutibile gol assegnato ai bianconeri nonostante più di un tocco di braccio precedente: "Tutti i gol, anche quelli più trasparenti, sono soggetti a una verifica del VAR. Quindi è ovvio che in questo caso sia più lunga perché c'è una serie di immagini che vengono vivisezionate alla ricerca di una possibile irregolarità. Se è gol o non è gol la decisione alla fine è dell'arbitro che non fischia, lascia proseguire e poi concede la rete alla Juventus. Poi c'è un controllo del VAR che se ci fosse gli segnalerebbe un tocco di mano evidente e, in questo caso, l'arbitro tornerebbe sui suoi passi. Ma la decisione è chiaramente presa dall'arbitro. E il VAR gli dice che non ha motivo di mettere in discussione questa decisione".