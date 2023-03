Maresciallo dell'Esercito Italiano, 38 anni, Livio Marinelli trova l'Inter per la prima volta in questa stagione in occasione della gara di venerdì al Picco contro lo Spezia. Marinelli ha diretto i nerazzurri in carriera per tre volte, tutte nella passata stagione e tutte con vittoria finale della squadra di Simone Inzaghi: 2-0 in casa del Venezia, poi il 5-0 con la Salernitana e il 2-0 con l'Hellas Verona.