L'ex difensore Thomas Manfredini, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi anche sull'Inter di Chivu.

"Penso che il campionato quest'anno sia molto equilibrato. Ad oggi una vera pretendente non c'è. Poi è normale che molte squadre al vertice hanno cambiato allenatore, Napoli a parte - le sue parole -. Quindi penso sia presto per parlare: tante devono ancora prendere forma e identità. Alla lunga i valori di Napoli e Inter verranno fuori, perché sono quelle che hanno qualcosina in più. Come è stato per il Napoli per l'anno scorso però non giocare le coppe è un vantaggio, quest'anno il Milan, che pure ha tanti infortunati, può beneficiarne ed essere pericoloso".

"Sono convinto che l'Inter abbia le potenzialità per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Anche se quest'anno le squadre al vertice hanno già perso 2-3 partite a testa - ha poi aggiunto -. Squadre di medio-bassa classifica possono vincere se trovano le grandi in una giornata storta. Bisogna avere una continuità di rendimento che ad oggi le grandi non stanno avendo. Il campionato è lungo".