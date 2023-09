Ospite di Radio Serie A con RDS è il presidente della Lazio Claudio Lotito, che nella lunga intervista rilasciata alla radio ufficiale della Lega ha rivendicato i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione e ribadito la volontà di migliorarsi in questa: "Quest’anno la Lazio è una squadra più competitiva, con giocatori di qualità in tutti i ruoli, anche nelle sostituzioni. Penso di aver allestito una squadra competitiva che può competere con tutti, ma si tratta di avere la certezza dei propri mezzi, questo può fare la differenza. L’anno scorso siamo arrivati secondi perché la squadra ha creduto nei propri valori e non perché alcune squadre hanno avuto una défaillance.

Se loro credono nelle loro potenzialità potranno fare bene e dare soddisfazione ai tifosi”.