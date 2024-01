Anche l'Inter piange la morte di Franz Beckenbauer, leggenda del Bayern Monaco e del calcio mondiale che si è spento nelle scorse ore all'età di 78 anni. Il club nerazzurro lo ha ricordato con un messaggio sui propri profili social, corredato da una foto in bianconero che ritrae il Kaiser al fianco di Sandro Mazzola, di cui sarebbe potuto diventare compagno di squadra nel 1966, ma alla fine il suo approdo a Milano non fu possibile per via del 'blocco degli stranieri': "Esempio di classe e correttezza, leggenda del calcio mondiale: il Club e tutto il mondo nerazzurro si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Franz Beckenbauer".

