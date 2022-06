Fabio Fossati, ex allenatore di Andrea Cambiaso ai tempi dell'Albissola, si augura un salto in alto importante per il laterale del Genoa, magari all'Inter o a alla Juve: "Entrambe rappresentano il top del calcio europeo - spiega a TuttoJuve.com -. Il suo bene sarebbe quello di finire in una delle due squadre, in questo modo può migliorare e crescere in maniera ancor più esponenziale. La sua duttilità, a tal proposito, è un grande pregio".