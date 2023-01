Soddisfazione per Simone Inzaghi dopo il match vinto per 1-0 contro l’Hellas Verona a San Siro: “Vittoria importantissima dopo i 120’ minuti in Coppa Italia che non è un aspetto da sottovalutare - ha detto a Inter TV -. Siamo stati bravi a non concedere nulla al Verona. Siamo stati bravi a controllare la gara, nonostante giocassimo contro un avversario in salute che veniva da quattro punti nelle ultime due partite".

Non avete sofferto quasi nulla.

“Abbiamo trovato subito il gol, poi potevamo raddoppiare, abbiamo sbagliato la rifinitura in qualche frangente. Ma non ci siamo disuniti e anche senza il raddoppio non abbiamo concesso nulla”.

La squadra è la migliore per i gol nel primo tempo. Come mai manca la solidità difensiva in trasferta?

“Sono dati, ma nel nostro stadio con i nostri tifosi riusciamo a dare qualcosina in più che dobbiamo tirar fuori anche in trasferta. In gare come stasera solitamente un gol riusciamo a farlo, ma dobbiamo riuscire a fare meglio la fase offensiva e difensiva tutti insieme”.