Dopo due sfide di campionato, quella dell'Olimpico vinta per 6-0 contro la Lazio e il derby di ritorno chiuso sull'1-1 con il gol in volata di Stefan de Vrij, e la semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta, Daniele Chiffi tornerà a dirigere l'Inter domenica in occasione della sfida contro l'Udinese a San Siro. Sono 16 i precedenti dell'arbitro di Padova con l'Inter, che vanta un bottino di nove vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.